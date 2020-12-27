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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3605360636073608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 19:35

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, в спорт банке от ТАС указано что можно снимать 50т в кассе без комиссии. Но не указано 50т - это в день, в месяц или в год?. Кто-то в курсе ?
yasik84
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 21:32

Re: ТАСКОМБАНК

разьясните плиз , а в моем случае.. в четверг вечером около 19,00 перевел свои после валютообмена с Вики на Ощадник..редко пользуюсь , уже и забыл про отлёжку...думал стянуть их в понедельник ..но я так понимаю , что не факт , что не спишут комис..
посоветуйте , в таком случае , когда безопасно можно получит доступ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 22:26

lincoln2
насколько я понимаю их логику - можете снимать даже сейчас.
для 99,9% уверености дождитесь момента когда они нарисуют проценты за эти три дня (пятн, суб. и вск)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 23:05

Напомните, когда кэшбек по В5 сгорает?
ignorabimus
 
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  #<1 ... 3605360636073608
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