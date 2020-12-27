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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 гру, 2020 19:35
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, в спорт банке от ТАС указано что можно снимать 50т в кассе без комиссии. Но не указано 50т - это в день, в месяц или в год?. Кто-то в курсе ?
Додано: Нед 27 гру, 2020 21:32
Re: ТАСКОМБАНК
разьясните плиз , а в моем случае.. в четверг вечером около 19,00 перевел свои после валютообмена с Вики на Ощадник..редко пользуюсь , уже и забыл про отлёжку...думал стянуть их в понедельник ..но я так понимаю , что не факт , что не спишут комис..
посоветуйте , в таком случае , когда безопасно можно получит доступ...
Додано: Нед 27 гру, 2020 22:26
lincoln2
насколько я понимаю их логику - можете снимать даже сейчас.
для 99,9% уверености дождитесь момента когда они нарисуют проценты за эти три дня (пятн, суб. и вск)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:24
Re: ТАСКОМБАНК
В конце первого рабочего дня в следующем году. Но можно для перестраховки запросить вывод и первого января
Додано: Нед 27 гру, 2020 23:24
В последний день квартала еще можно спасти.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 28 гру, 2020 02:29
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Пон 28 гру, 2020 07:43
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 28 гру, 2020 08:29
тогда как-то странно получается - в пятницу вечером 25.12 закинул с б5 - на выписке б5 уход отобразился сразу, а на ощадном - 25,26,27.12 в выписке было пусто, а сейчас утром 28.12 появился этот приход-перекид, но дата стоит 25.12. (в разделе платежей запись еще не нарисовалась). Эта дата для выписки ощадного - это дата операции или дата проводки?
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:02
У Таси НЕТ Выписок в ИБ. Та лабуда (но спасибо за МСС!), шо они рожали в Т2Ю 2 года является только списком операций по карте, там не видно когда гроши появились на счету, какие средства в блоке.
Есть регламент и есть выписка в отд-и или через саппорт мона узнать у толкового менагера. А можно, как всегда, смотреть латиница(блок) или кириллица(проведено) отображается в Хистори.
Гроши на депо зачисляются текущим оперднем до 22:00, потом они должны отлежаться до след. опердня, т.е. до Пн. Вот пробуйте, снимайте малой суммой, смотрите на начисление комисс, мучайте саппорт.
... делайте хоть что-нибудь!
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