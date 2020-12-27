Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:14
Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова"
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Додано: Пон 28 гру, 2020 09:22
Погасить по р2р -- лимит 30К-
СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты
От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?
Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р
Причем, т.к. идент-я по р2р самой МПС НЕ предусмотрена, то банки обязаны САМИ внедрить этот костыль, и у кого он не прикручен (Аккорд, Конкорд, Тася), те до сих пор отправляют не более 30К/дн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38
Re: ТАСКОМБАНК
Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то. Она такая: "Ой да у вас тут два счета - ща уточню какой правильный"
Ну без проблем ведь гасятся и Моня и ломбард. Да и #зеленелайно наверняка тоже. Но там все проще - на них толкнул и погасилось. А тут же ж все витиевато . Чувствуя потенциальную засаду почти половину закинул еще вчера, просто чутка не хватило до ровно половины - не захотел на день раньше "банку" бить. Но ниче - СЭП уже в пути
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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