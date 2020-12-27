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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3606360736083609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:14

  Flamingo написав:Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит :(

Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова" :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:22

  Flamingo написав:
  Flamingo написав:Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит :(

Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова" :evil:

Погасить по р2р -- лимит 30К- 8)
СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты :P
От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?
Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р :wink:
Причем, т.к. идент-я по р2р самой МПС НЕ предусмотрена, то банки обязаны САМИ внедрить этот костыль, и у кого он не прикручен (Аккорд, Конкорд, Тася), те до сих пор отправляют не более 30К/дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты :P

Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то. Она такая: "Ой да у вас тут два счета - ща уточню какой правильный" :)
  clientage написав:От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?
Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р

Ну без проблем ведь гасятся и Моня и ломбард. Да и #зеленелайно наверняка тоже. Но там все проще - на них толкнул и погасилось. А тут же ж все витиевато :). Чувствуя потенциальную засаду почти половину закинул еще вчера, просто чутка не хватило до ровно половины - не захотел на день раньше "банку" бить. Но ниче - СЭП уже в пути
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
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  #<1 ... 3606360736083609
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