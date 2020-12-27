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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3606360736083609 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 214 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 51 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 61 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 214 Додано: Пон 28 гру, 2020 09:14 Flamingo написав: Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит

Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова" Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова" 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5395 З нами з: 20.03.15 Подякував: 94 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 09:22 Flamingo написав: Flamingo написав: Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит

Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова" Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова"

Погасить по р2р -- лимит 30К-

СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты

От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?

Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р

Причем, т.к. идент-я по р2р самой МПС НЕ предусмотрена, то банки обязаны САМИ внедрить этот костыль, и у кого он не прикручен (Аккорд, Конкорд, Тася), те до сих пор отправляют не более 30К/дн Погасить по р2р -- лимит 30К-СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-тыОт интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2рПричем, т.к. идент-я по р2р самой МПС НЕ предусмотрена, то банки обязаны САМИ внедрить этот костыль, и у кого он не прикручен (Аккорд, Конкорд, Тася), те до сих пор отправляют не более 30К/дн ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 33309 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2637 раз. Подякували: 3925 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38 Re: ТАСКОМБАНК clientage написав: СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты

Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то. Она такая: "Ой да у вас тут два счета - ща уточню какой правильный" clientage написав: От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?

Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р

Ну без проблем ведь гасятся и Моня и ломбард. Да и #зеленелайно наверняка тоже. Но там все проще - на них толкнул и погасилось. А тут же ж все витиевато . Чувствуя потенциальную засаду почти половину закинул еще вчера, просто чутка не хватило до ровно половины - не захотел на день раньше "банку" бить. Но ниче - СЭП уже в пути Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то. Она такая: "Ой да у вас тут два счета - ща уточню какой правильный"Ну без проблем ведь гасятся и Моня и ломбард. Да и #зеленелайно наверняка тоже. Но там все проще - на них толкнул и погасилось. А тут же ж все витиевато. Чувствуя потенциальную засаду почти половину закинул еще вчера, просто чутка не хватило до ровно половины - не захотел на день раньше "банку" бить. Но ниче - СЭП уже в пути 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5395 З нами з: 20.03.15 Подякував: 94 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 11:37 Re: ТАСКОМБАНК Привязал токо шо карту Weekend, перевыпущенную месяц назад, в мастеркард бильше, а она там определилась как от izibanka. Ferlakur Повідомлень: 3638 З нами з: 14.10.08 Подякував: 215 раз. Подякували: 164 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 гру, 2020 11:50 Flamingo написав: Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то. Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то.

Если заслать больше 30 тысяч на 2620 WC, то разве не погасится потом кнопкой вся сумма сразу? Если заслать больше 30 тысяч на 2620 WC, то разве не погасится потом кнопкой вся сумма сразу? Vorlon Повідомлень: 9494 З нами з: 14.06.13 Подякував: 453 раз. Подякували: 1024 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3606360736083609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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