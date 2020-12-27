Додано: Пон 28 гру, 2020 09:38

clientage написав: СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты

clientage написав: От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?

Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё?Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р

Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то. Она такая: "Ой да у вас тут два счета - ща уточню какой правильный"Ну без проблем ведь гасятся и Моня и ломбард. Да и #зеленелайно наверняка тоже. Но там все проще - на них толкнул и погасилось. А тут же ж все витиевато. Чувствуя потенциальную засаду почти половину закинул еще вчера, просто чутка не хватило до ровно половины - не захотел на день раньше "банку" бить. Но ниче - СЭП уже в пути