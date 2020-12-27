Flamingo написав:Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит
Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Коллеги - напомните пожалуйста по Виике - а что у нее есть лимит суточного гашения через пимпу? Или лимит гашения с одной и той же карты в течение одного дня? Просто загасил уже 29998 - осталось 900 с копейками, а не больше проходит
Уточнил на горячке - ответ просто убил - оказывается, что согласно вступившим в апреле в силу новым требованиям финмона я не могу на протяжении суток погасить задолженность по кредиту в сумме больше чем 29900 (так сказала горячка) - "кашель Лаврова"
Погасить по р2р -- лимит 30К- СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё? Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р Причем, т.к. идент-я по р2р самой МПС НЕ предусмотрена, то банки обязаны САМИ внедрить этот костыль, и у кого он не прикручен (Аккорд, Конкорд, Тася), те до сих пор отправляют не более 30К/дн
clientage написав:СЭПом -- анлим, ток для Виики ж нужны спецрек-ты
Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то. Она такая: "Ой да у вас тут два счета - ща уточню какой правильный"
clientage написав:От интерестно, подобные ограничения на р2р 5/30К есть денить ещё? Ведь МПС ввело ток ограничения 15/150/150К БЕЗ к-л идентификации клиента, а это уже наш НБУ нарисовал 5/30К и придумал идентификацию клиента для р2р
Ну без проблем ведь гасятся и Моня и ломбард. Да и #зеленелайно наверняка тоже. Но там все проще - на них толкнул и погасилось. А тут же ж все витиевато . Чувствуя потенциальную засаду почти половину закинул еще вчера, просто чутка не хватило до ровно половины - не захотел на день раньше "банку" бить. Но ниче - СЭП уже в пути
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Ну заставил девочку диктовать мой айбан для 2909. Причем она начинала диктовать 2620 - пришлость ей объяснить, что это несколько не то.
Если заслать больше 30 тысяч на 2620 WC, то разве не погасится потом кнопкой вся сумма сразу?
Может Вы правы, но я принципиально не люблю р2р на суммы больше 15000. Если зависнет - выковыривать можно долго. Тем более в данной ситуации СЭП сейчас - это вполне адекватное решение - Аллой пульнул в начале десятого - в 10:10 уже долг для грейса был успешно догашен
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0