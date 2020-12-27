Ну я во время памятной компьютерной вирусной эпидемии из Конкорда 50 тысяч за раз выковыривал в Альфу - срочно понадобились, а банк был практически мёртвый
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:47
Додано: Пон 28 гру, 2020 17:29
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
Додано: Пон 28 гру, 2020 18:06
тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.
|