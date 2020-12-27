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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3607360836093610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:47

  Flamingo написав:Может Вы правы, но я принципиально не люблю р2р на суммы больше 15000

Ну я во время памятной компьютерной вирусной эпидемии из Конкорда 50 тысяч за раз выковыривал в Альфу - срочно понадобились, а банк был практически мёртвый :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:29

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:06

  тарасов написав:Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.

тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.
stas_rst
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  #<1 ... 3607360836093610
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