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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Vorlon
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:29
Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
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тарасов
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:06
тарасов написав:
Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.
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stas_rst
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:20
stas_rst написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.
А сразу в этот день с ощадного снять можно?
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тарасов
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:28
тарасов Нет,надо чтобы денежки денек отлежались на ощадном.
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ViacheslaVH
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:04
ViacheslaVH
ок
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тарасов
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