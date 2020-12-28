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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Vorlon
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Додано: Пон 28 гру, 2020 17:29
Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
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тарасов
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Додано: Пон 28 гру, 2020 18:06
тарасов написав:
Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.
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stas_rst
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:20
stas_rst написав: тарасов написав:
Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.
А сразу в этот день с ощадного снять можно?
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тарасов
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Додано: Пон 28 гру, 2020 19:28
тарасов Нет,надо чтобы денежки денек отлежались на ощадном.
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ViacheslaVH
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Додано: Пон 28 гру, 2020 20:04
ViacheslaVH
ок
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тарасов
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:52
Коллеги! Последний день гашения Б5 в этом месяце - 31 или 30? На горячке девочка втирала мужу, что 30-е
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Кассандра
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Додано: Вів 29 гру, 2020 17:00
Кассандра написав:
Коллеги! Последний день гашения Б5 в этом месяце - 31 или 30? На горячке девочка втирала мужу, что 30-е
Думаю девочка права. Дело в том, что согласно распоряжения НБУ 31 декабря не является полноценным рабочим днем для БСУ. СЭП будет работать весьма урезано и платежи от банков отправленные на другие банки (но не на казначейство) вполне могут быть проведены и 4м января (а возможно и будут даже и не приняты к исполнению). Внутрибанк должен конечно работать. Но лично я бы гасил и Б5 и Пудру и другие подобные карты 30го. От греха...
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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