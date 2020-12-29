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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3607360836093610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 14:47

  Flamingo написав:Может Вы правы, но я принципиально не люблю р2р на суммы больше 15000

Ну я во время памятной компьютерной вирусной эпидемии из Конкорда 50 тысяч за раз выковыривал в Альфу - срочно понадобились, а банк был практически мёртвый :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:29

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:06

  тарасов написав:Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.

тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:20

  stas_rst написав:
  тарасов написав:Коллеги подскажите, 04.01.заканчивается депо в дол и деньги падают на карту большая пятерка(других нет)
в отделении, я так понял, при снятии в кассе будет комис 1 проц.
как забрать денежку без комиса...можно с утра перевести дол на сберегательный депо и снять или тоже попаду на какой то комис, спс.

тільки переводом на Ощадний. Для прикладу, якщо 04.01 закинете, бажано знімати не раніше 06.01.
Заявку зробіть на видачу у конкретному відділенні. Анонсують три робочі дні.

А сразу в этот день с ощадного снять можно?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:28

тарасов Нет,надо чтобы денежки денек отлежались на ощадном.
ViacheslaVH
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 20:04

ViacheslaVH
ок
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:52

Коллеги! Последний день гашения Б5 в этом месяце - 31 или 30? На горячке девочка втирала мужу, что 30-е :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:00

  Кассандра написав:Коллеги! Последний день гашения Б5 в этом месяце - 31 или 30? На горячке девочка втирала мужу, что 30-е :roll:

Думаю девочка права. Дело в том, что согласно распоряжения НБУ 31 декабря не является полноценным рабочим днем для БСУ. СЭП будет работать весьма урезано и платежи от банков отправленные на другие банки (но не на казначейство) вполне могут быть проведены и 4м января (а возможно и будут даже и не приняты к исполнению). Внутрибанк должен конечно работать. Но лично я бы гасил и Б5 и Пудру и другие подобные карты 30го. От греха...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:15

Re: ТАСКОМБАНК

Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит :)
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:36

  Flamingo написав:
  Кассандра написав:Коллеги! Последний день гашения Б5 в этом месяце - 31 или 30? На горячке девочка втирала мужу, что 30-е :roll:

Думаю девочка права. Дело в том, что согласно распоряжения НБУ 31 декабря не является полноценным рабочим днем для БСУ. СЭП будет работать весьма урезано и платежи от банков отправленные на другие банки (но не на казначейство) вполне могут быть проведены и 4м января (а возможно и будут даже и не приняты к исполнению). Внутрибанк должен конечно работать. Но лично я бы гасил и Б5 и Пудру и другие подобные карты 30го. От греха...

Значит закроемся 30-го :)
Кассандра
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  #<1 ... 3607360836093610
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