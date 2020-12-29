Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:28
Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:35
Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:39
А что это даст если банк станет в позу? Не можно конечно заскринить сейчас в т2ю страницу с Б5 а потом доказывать что 31 еще не поздно. Но на поркуа? Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Не потому что были залеты. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто разборки занимают потом время и силы, поэтому если можно этого избежать, то лучше перебдеть.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:42
Как раз Тася может и преподнести сюрпризы. Из опыта прошлых лет помню, что Тася очень даже практикует оплаты сделанные картой 31го декабря во второй половине дня провести таки 31м декабря. Поэтому ИМХО если лимит исчерпан - то тратить таки лучше уже в январе
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:43
Ну они кажись уже два года подряд проводят все операции включительно с 31-й прошлым годом.
ЗЫ Припоминаю что в прошлом году только вечерние траты 31-го окешбечились январем.
|