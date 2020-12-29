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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3609361036113612>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:28

  ramzes4 написав:Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит :)

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:35

Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:39

  klug написав:
  ramzes4 написав:Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит :)

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.

А что это даст если банк станет в позу? Не можно конечно заскринить сейчас в т2ю страницу с Б5 а потом доказывать что 31 еще не поздно. Но на поркуа? Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Не потому что были залеты. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто разборки занимают потом время и силы, поэтому если можно этого избежать, то лучше перебдеть.
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:42

  Вкладчик1234 написав:Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?

Как раз Тася может и преподнести сюрпризы. Из опыта прошлых лет помню, что Тася очень даже практикует оплаты сделанные картой 31го декабря во второй половине дня провести таки 31м декабря. Поэтому ИМХО если лимит исчерпан - то тратить таки лучше уже в январе
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100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:43

  Вкладчик1234 написав:Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?


Ну они кажись уже два года подряд проводят все операции включительно с 31-й прошлым годом.

ЗЫ Припоминаю что в прошлом году только вечерние траты 31-го окешбечились январем.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 23:10

  Flamingo написав:
  klug написав:
  ramzes4 написав:Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит :)

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.

А что это даст если банк станет в позу? Не можно конечно заскринить сейчас в т2ю страницу с Б5 а потом доказывать что 31 еще не поздно. Но на поркуа? Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Не потому что были залеты. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто разборки занимают потом время и силы, поэтому если можно этого избежать, то лучше перебдеть.

Не агітую, а попереджаю.
  Вкладчик1234 написав:Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?

Не грайтеся. Кілька років тому "новий рік" настав аж 05.01.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:39

Re: ТАСКОМБАНК

А кешбек когда нужно вывести,чтобы не обнулился? Завтра еще можно будет?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:59

_PORT_UA
4 января до 18 часов.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:00

  _PORT_UA написав:А кешбек когда нужно вывести,чтобы не обнулился? Завтра еще можно будет?

можно, но при условии что ничего вдруг не поломается и все будет работать ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:06

  Vorlon написав:_PORT_UA
4 января до 18 часов.

ну даа, до 4го
Но нужно понимать, шо такой вывод КБ идет в лимит января
мож стоит подсуетиться и основной КБ таки вывести до 17:00 31го, т.с. в лимит декабря? :wink:
Хотя мона уже и в 9:00 стартовать, т.к. последний выводимый КБ этого года будет начислен в 21:00 30го

ПС. Тася, какккая, все таки, гадость это ваша процедура сжигания КБ :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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