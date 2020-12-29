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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:28
ramzes4 написав:
Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит
Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:35
Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:39
klug написав: ramzes4 написав:
Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит
Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
А что это даст если банк станет в позу? Не можно конечно заскринить сейчас в т2ю страницу с Б5 а потом доказывать что 31 еще не поздно. Но на поркуа? Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Не потому что были залеты. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто разборки занимают потом время и силы, поэтому если можно этого избежать, то лучше перебдеть.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:42
Вкладчик1234 написав:
Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?
Как раз Тася может и преподнести сюрпризы. Из опыта прошлых лет помню, что Тася очень даже практикует оплаты сделанные картой 31го декабря во второй половине дня провести таки 31м декабря. Поэтому ИМХО если лимит исчерпан - то тратить таки лучше уже в январе
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:43
Вкладчик1234 написав:
Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?
Ну они кажись уже два года подряд проводят все операции включительно с 31-й прошлым годом.
ЗЫ Припоминаю что в прошлом году только вечерние траты 31-го окешбечились январем.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 23:10
Flamingo написав: klug написав: ramzes4 написав:
Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит
Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
А что это даст если банк станет в позу? Не можно конечно заскринить сейчас в т2ю страницу с Б5 а потом доказывать что 31 еще не поздно. Но на поркуа? Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Не потому что были залеты. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто разборки занимают потом время и силы, поэтому если можно этого избежать, то лучше перебдеть.
Не агітую, а попереджаю.
Вкладчик1234 написав:
Завтра уже можно тратить с Б5, так что кешбек пошёл уже в январь?
Не сделают каких-то "праздничных сюрпризов"?
Не грайтеся. Кілька років тому "новий рік" настав аж 05.01.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:39
А кешбек когда нужно вывести,чтобы не обнулился? Завтра еще можно будет?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:59
_PORT_UA
4 января до 18 часов.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:00
_PORT_UA написав:
А кешбек когда нужно вывести,чтобы не обнулился? Завтра еще можно будет?
можно, но при условии что ничего вдруг не поломается и все будет работать
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Додано: Сер 30 гру, 2020 15:06
Vorlon написав:_PORT_UA
4 января до 18 часов.
ну даа, до 4го
Но нужно понимать, шо такой вывод КБ идет в лимит января
мож стоит подсуетиться и основной КБ таки вывести до 17:00 31го, т.с. в лимит декабря?
Хотя мона уже и в 9:00 стартовать, т.к. последний выводимый КБ этого года будет начислен в 21:00 30го
ПС. Тася, какккая, все таки, гадость это ваша процедура сжигания КБ
... делайте хоть что-нибудь!
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