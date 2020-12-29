ramzes4 написав:Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься. Но имхо оно того не стоит
Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
А что это даст если банк станет в позу? Не можно конечно заскринить сейчас в т2ю страницу с Б5 а потом доказывать что 31 еще не поздно. Но на поркуа? Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Не потому что были залеты. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто разборки занимают потом время и силы, поэтому если можно этого избежать, то лучше перебдеть.
Подтверждаю. Пару месяцев назад при выводе кешбека в посл. день месяца после 17:00, жена повелась на отображение "к погашению 0" в Т2Ю, понадеялись на скрины - в принципе, они помогли, только потеряно было полтора месяца времени на переписку, до десяти звонков на горячку, сравнение всех версий от недооператоров этой самой горячки, пропихивание рассмотрения заявки дополнительной бумажной заявой в отделении - и на выходе всего лишь ЧАСТИЧНОЕ сторно штрафных платежей Переписка продолжается, один из штрафных платежей "забыли" сторнировать.
Проверять повторно, выпилили ли задокументированный нами глюк из Т2Ю - отображение 0 к погашению в аппликухе и проведенного по выписке кэшбека день-в-день при его выводе после 17:00 - нет ни малейшего желания
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
valya написав:Подскажите, речь про вывод кб, сгорает по завешении календарного квартала?
Это касается пудры и Б5 - тот кэшбек, что был в течение квартала начислен, но не введен клиентом по состоянию на вечер первого рабочего дня после окончания квартала - по правилам Таси сгорает. По Викэнду такого нету
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
valya написав:Благодарю. Кб был выведен 28.12, но опять же капает 29,30 и наверное 31. Его тоже надо вывести?
Да - обязательно. Не позже полудня 4 января это лучше сделать. И имейте в виду, что если не выведенная сумма меньше 1 грн. ее вывести не получится. Поэтому если последняя покупка была мелкая - оставьте кэшбек пока чтобы вывести и ее
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Flamingo написав:Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю.
А сегодня таки да, "особенный" последний день - уже в 8 утра тянули зеленой пимпой с карты Моно на Пудру и на Б5 - на Пудру до сих пор не зашел перевод, не изменилась ни сумма к погашению, ни выписка хотя на Б5, погашенной минутой ранее с той же карты - все в порядке.
Горячка Моно утверждает, что с их стороны все штатно, видит ОБА перевода как "зарезервированые" - типа ожидающие процессинга с той стороны, а горячка Таси видит только один, по второму уныло записывает номер карты-донора, от квитанции и скринов отказывается и успокаивает, что завтра еще есть целый день на зачисление.
Нагло врут или таки может пройти еще зачисление? Или лучше продублировать пополняху, пока не поздно, с другого банка (но где гарантия, что тот тоже не нарвется на "своеобразный" Тасин процессинг?)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.