Додано: Сер 30 гру, 2020 16:31

Flamingo написав: Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю.

А сегодня таки да, "особенный" последний день - уже в 8 утра тянули зеленой пимпой с карты Моно на Пудру и на Б5 - на Пудру до сих пор не зашел перевод, не изменилась ни сумма к погашению, ни выпискахотя на Б5, погашенной минутой ранее с той же карты - все в порядке.Горячка Моно утверждает, что с их стороны все штатно, видит ОБА перевода как "зарезервированые" - типа ожидающие процессинга с той стороны, а горячка Таси видит только один, по второму уныло записывает номер карты-донора, от квитанции и скринов отказывается и успокаивает, что завтра еще есть целый день на зачисление.Нагло врут или таки может пройти еще зачисление? Или лучше продублировать пополняху, пока не поздно, с другого банка (но где гарантия, что тот тоже не нарвется на "своеобразный" Тасин процессинг?)