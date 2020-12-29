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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3609361036113612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 15:54

  Flamingo написав:
  klug написав:
  ramzes4 написав:Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит :)

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.

А что это даст если банк станет в позу? Не можно конечно заскринить сейчас в т2ю страницу с Б5 а потом доказывать что 31 еще не поздно. Но на поркуа? Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю. Не потому что были залеты. Тьфу-тьфу-тьфу. Просто разборки занимают потом время и силы, поэтому если можно этого избежать, то лучше перебдеть.
Подтверждаю. Пару месяцев назад при выводе кешбека в посл. день месяца после 17:00, жена повелась на отображение "к погашению 0" в Т2Ю, понадеялись на скрины - в принципе, они помогли, только потеряно было полтора месяца времени на переписку, до десяти звонков на горячку, сравнение всех версий от недооператоров этой самой горячки, пропихивание рассмотрения заявки дополнительной бумажной заявой в отделении - и на выходе всего лишь ЧАСТИЧНОЕ сторно штрафных платежей :(
Переписка продолжается, один из штрафных платежей "забыли" сторнировать.

Проверять повторно, выпилили ли задокументированный нами глюк из Т2Ю - отображение 0 к погашению в аппликухе и проведенного по выписке кэшбека день-в-день при его выводе после 17:00 - нет ни малейшего желания :mrgreen:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:09

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, речь про вывод кб, сгорает по завешении календарного квартала?
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:16

  valya написав:Подскажите, речь про вывод кб, сгорает по завешении календарного квартала?


Сгорает в конце первого рабочего дня в следующем году,т.е. 04.01.2021
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:19

  valya написав:Подскажите, речь про вывод кб, сгорает по завешении календарного квартала?

Это касается пудры и Б5 - тот кэшбек, что был в течение квартала начислен, но не введен клиентом по состоянию на вечер первого рабочего дня после окончания квартала - по правилам Таси сгорает.
По Викэнду такого нету
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:24

Re: ТАСКОМБАНК

Благодарю. Кб был выведен 28.12, но опять же капает 29,30 и наверное 31. Его тоже надо вывести?
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:28

  valya написав:Благодарю. Кб был выведен 28.12, но опять же капает 29,30 и наверное 31. Его тоже надо вывести?

Да - обязательно. Не позже полудня 4 января это лучше сделать. И имейте в виду, что если не выведенная сумма меньше 1 грн. ее вывести не получится. Поэтому если последняя покупка была мелкая - оставьте кэшбек пока чтобы вывести и ее
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:31

  Flamingo написав:Я сам стараюсь практически всегда гасиЦЦа в самый последний возможный день. Но погашения накануне НГ - не люблю.
А сегодня таки да, "особенный" последний день - уже в 8 утра тянули зеленой пимпой с карты Моно на Пудру и на Б5 - на Пудру до сих пор не зашел перевод, не изменилась ни сумма к погашению, ни выписка :evil: хотя на Б5, погашенной минутой ранее с той же карты - все в порядке.

Горячка Моно утверждает, что с их стороны все штатно, видит ОБА перевода как "зарезервированые" - типа ожидающие процессинга с той стороны, а горячка Таси видит только один, по второму уныло записывает номер карты-донора, от квитанции и скринов отказывается и успокаивает, что завтра еще есть целый день на зачисление. :shock:

Нагло врут или таки может пройти еще зачисление? Или лучше продублировать пополняху, пока не поздно, с другого банка (но где гарантия, что тот тоже не нарвется на "своеобразный" Тасин процессинг?)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:48

pharus я бы продублировал пополнение. Бо могут разобраться только в следующем году.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:36

  ramzes4 написав:pharus я бы продублировал пополнение. Бо могут разобраться только в следующем году.
Так и сделал. С Альфы залетело мгновенно. Бред какой-то у тазика творится, наверное пусть теперь лежит на полке, надо всеможку пумбы окучивать)))

рецепт от Шефа, из лички:
clientage написав:Советую дождаться 10:00, проанализировать ситуэшн, помучать саппорт, ну и до 12:30 повторить погашение в случае чего
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:55

з 18-ї не можу зайти у вебку т2ю
в усіх так ?
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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