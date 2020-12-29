Пару минут назад заходил в учетку супруги. С ноута
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:57
Пару минут назад заходил в учетку супруги. С ноута
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:39
Flamingo не заходить ... теж у дружини профіль
мабуть ноут у мене "поламався"
от що Ваш приклад "животворящий" творить пробили файрвол тазіка зайшов ... ноут на сервіс не поїде
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 30 гру, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:40
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, IDAN, Valeriy237, vitaliy1111, Vorlon, Wodan і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|