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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3610361136123613

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:57

  stas_rst написав:з 18-ї не можу зайти у вебку т2ю
в усіх так ?

Пару минут назад заходил в учетку супруги. С ноута
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:39

Flamingo не заходить ... теж у дружини профіль :)
мабуть ноут у мене "поламався" :)

от що Ваш приклад "животворящий" творить :) пробили файрвол тазіка :) зайшов ... ноут на сервіс не поїде :)
Востаннє редагувалось stas_rst в Сер 30 гру, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:40

  stas_rst написав:з 18-ї не можу зайти у вебку т2ю
в усіх так ?

Работает.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:43

Re: ТАСКОМБАНК

Таз2ю выплатил кешбек по Вике и пошел праздновать НГ
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07

Re: ТАСКОМБАНК

Заработал
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Подякував: 88 раз.
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