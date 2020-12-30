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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:57
stas_rst написав:
з 18-ї не можу зайти у вебку т2ю
в усіх так ?
Пару минут назад заходил в учетку супруги. С ноута
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:39
Flamingo
не заходить ... теж у дружини профіль
мабуть ноут у мене "поламався"
от що Ваш приклад "животворящий" творить
пробили файрвол тазіка
зайшов ... ноут на сервіс не поїде
Востаннє редагувалось stas_rst
в Сер 30 гру, 2020 19:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:40
stas_rst написав:
з 18-ї не можу зайти у вебку т2ю
в усіх так ?
Работает.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 31 гру, 2020 10:43
Таз2ю выплатил кешбек по Вике и пошел праздновать НГ
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Додано: Чет 31 гру, 2020 11:07
Заработал
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:40
Всех ТАС поздравил напоминанием об Фонде?
К чему бы это, может намекают на след.год?
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:43
anis написав:
Всех ТАС поздравил напоминанием об Фонде?
К чему бы это, может намекают на след.год?
Думаю семейство Тас просто решили обновить протоколы. По дочке-изе вчера аналогично прилетало
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 31 гру, 2020 15:46
Flamingo написав: anis написав:
Всех ТАС поздравил напоминанием об Фонде?
К чему бы это, может намекают на след.год?
Думаю семейство Тас просто решили обновить протоколы. По дочке-изе вчера аналогично прилетало
Тогда понятно, расширяют свою семью
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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