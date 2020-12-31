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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3611361236133614

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:09

  pharus написав:
  klug написав:
  ramzes4 написав:Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит :)

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга

Видимо, банк (и не только этот, и не только в такой ситуации) пользуется таким сводом правил:
1. Банк всегда прав.
2. Если банк неправ, см. п.1.
Реально, стоит только клиенту где-то допустить промах, банк обкладывает штрафами, пенями и т.д. моментально и не разбираясь в обстоятельствах. А вот если сам накосячит, то еще попробуй докажи, что банк неправ. И в большинстве случаев чего можешь добиться, так это то, что банк соизволит написать, мол, извините, вас неправильно проинформировали, такого больше не повторится, с нашим сотрудником была проведена беседа и т.д. в том же духе. А нам что до этих извинений? Попадаешь на деньги, а они тебе только "извините". Почему им все можно, а мы не можем сказать, мол, извините, я тут на недельку платеж по кредиту просрочил, но провел сам с собой объяснительную беседу внутренним голосом и больше так не буду?
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:10

  pharus написав:
  klug написав:
  ramzes4 написав:Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.
Но имхо оно того не стоит :)

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї.
По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга

То ви просто ще мало битий. На початку запуску ТАС2Ю ми тут майже усі пройшли через такі приколи, дехто по кілька разів: переказ зникав, а "гарячка" морозилася. Одним допомагала Даша у ФБ, а іншим доводилося подавати на чарджбек. З часом ніби стало краще, а може просто стало менше трансакцій у зв'язку зі зміною тарифів, але як бачимо, горбатому нічого не допоможе.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 20:14

Если я правильно понимаю, после того, как сегодня в девять с копейками вечера начислится кешбек, никакой новый кешбек не будет начисляться до девяти с копейками вечера 4 января, поэтому нет никакой разницы, заказывать кешбек сегодня (31 декабря) после 22:00 или 4 января до 18:00? Или я неправ?
candidat
 
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  #<1 ... 3611361236133614
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