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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3611361236133614 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 214 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 51 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 61 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 214 Додано: Чет 31 гру, 2020 20:09 pharus написав: klug написав: ramzes4 написав: Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.

Но имхо оно того не стоит Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.Но имхо оно того не стоит

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї. Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї. По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга

Видимо, банк (и не только этот, и не только в такой ситуации) пользуется таким сводом правил:

1. Банк всегда прав.

2. Если банк неправ, см. п.1.

Реально, стоит только клиенту где-то допустить промах, банк обкладывает штрафами, пенями и т.д. моментально и не разбираясь в обстоятельствах. А вот если сам накосячит, то еще попробуй докажи, что банк неправ. И в большинстве случаев чего можешь добиться, так это то, что банк соизволит написать, мол, извините, вас неправильно проинформировали, такого больше не повторится, с нашим сотрудником была проведена беседа и т.д. в том же духе. А нам что до этих извинений? Попадаешь на деньги, а они тебе только "извините". Почему им все можно, а мы не можем сказать, мол, извините, я тут на недельку платеж по кредиту просрочил, но провел сам с собой объяснительную беседу внутренним голосом и больше так не буду? Видимо, банк (и не только этот, и не только в такой ситуации) пользуется таким сводом правил:1. Банк всегда прав.2. Если банк неправ, см. п.1.Реально, стоит только клиенту где-то допустить промах, банк обкладывает штрафами, пенями и т.д. моментально и не разбираясь в обстоятельствах. А вот если сам накосячит, то еще попробуй докажи, что банк неправ. И в большинстве случаев чего можешь добиться, так это то, что банк соизволит написать, мол, извините, вас неправильно проинформировали, такого больше не повторится, с нашим сотрудником была проведена беседа и т.д. в том же духе. А нам что до этих извинений? Попадаешь на деньги, а они тебе только "извините". Почему им все можно, а мы не можем сказать, мол, извините, я тут на недельку платеж по кредиту просрочил, но провел сам с собой объяснительную беседу внутренним голосом и больше так не буду? candidat Повідомлень: 710 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 20:10 pharus написав: klug написав: ramzes4 написав: Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.

Но имхо оно того не стоит Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.Но имхо оно того не стоит

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї. Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї. По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга

То ви просто ще мало битий. На початку запуску ТАС2Ю ми тут майже усі пройшли через такі приколи, дехто по кілька разів: переказ зникав, а "гарячка" морозилася. Одним допомагала Даша у ФБ, а іншим доводилося подавати на чарджбек. З часом ніби стало краще, а може просто стало менше трансакцій у зв'язку зі зміною тарифів, але як бачимо, горбатому нічого не допоможе. То ви просто ще мало битий. На початку запуску ТАС2Ю ми тут майже усі пройшли через такі приколи, дехто по кілька разів: переказ зникав, а "гарячка" морозилася. Одним допомагала Даша у ФБ, а іншим доводилося подавати на чарджбек. З часом ніби стало краще, а може просто стало менше трансакцій у зв'язку зі зміною тарифів, але як бачимо, горбатому нічого не допоможе. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5247 З нами з: 18.08.14 Подякував: 233 раз. Подякували: 656 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 20:14 Если я правильно понимаю, после того, как сегодня в девять с копейками вечера начислится кешбек, никакой новый кешбек не будет начисляться до девяти с копейками вечера 4 января, поэтому нет никакой разницы, заказывать кешбек сегодня (31 декабря) после 22:00 или 4 января до 18:00? Или я неправ? candidat Повідомлень: 710 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 20:53 candidat написав: Если я правильно понимаю, после того, как сегодня в девять с копейками вечера начислится кешбек, никакой новый кешбек не будет начисляться до девяти с копейками вечера 4 января, поэтому нет никакой разницы, заказывать кешбек сегодня (31 декабря) после 22:00 или 4 января до 18:00? Или я неправ? Если я правильно понимаю, после того, как сегодня в девять с копейками вечера начислится кешбек, никакой новый кешбек не будет начисляться до девяти с копейками вечера 4 января, поэтому нет никакой разницы, заказывать кешбек сегодня (31 декабря) после 22:00 или 4 января до 18:00? Или я неправ?

Понимаете - это ТАС - он любитель проводить транзакции по картам осуществленные во второй половине дня 31 декабаря по балансу... 31 декабря. С точки зрения МПС - это невозможно. Но Тас откроет числа 4 января (или 3го - а чё - вышла баба маня на свехурочку ради банка) опердень, поменяет текущую дату на 31 декабря и все проведет. Соответственно может и начислить кэшбек за эти операции. Поэтому тут нельзя ничего сказать со 100% вероятностью. Пожалуй во всех банках можно. Но не в Тасе. поэтому настоятельно рекомендую щас ничего не делать а числа 4го гед-то часа в 2-3-4 полудни - вывести уж точно все начисленное. А там смотрите сами. Не думаю, что у Вас там много. Пару гривен потеряете - плата за науку. А если хотите чтоб наверняка копеечка к копеечке - то я выше написал как правильно .

С наступающим! Понимаете - это ТАС - он любитель проводить транзакции по картам осуществленные во второй половине дня 31 декабаря по балансу... 31 декабря. С точки зрения МПС - это невозможно. Но Тас откроет числа 4 января (или 3го - а чё - вышла баба маня на свехурочку ради банка) опердень, поменяет текущую дату на 31 декабря и все проведет. Соответственно может и начислить кэшбек за эти операции. Поэтому тут нельзя ничего сказать со 100% вероятностью. Пожалуй во всех банках можно. Но не в Тасе. поэтому настоятельно рекомендую щас ничего не делать а числа 4го гед-то часа в 2-3-4 полудни - вывести уж точно все начисленное. А там смотрите сами. Не думаю, что у Вас там много. Пару гривен потеряете - плата за науку. А если хотите чтоб наверняка копеечка к копеечке - то я выше написал как правильноС наступающим! 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5453 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 21:40 Flamingo

"Щас ни чего не делать"

А что, и щас и 4 нельзя? ******* valya

Повідомлень: 1400 З нами з: 31.10.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 22:41 valya написав: Flamingo

"Щас ни чего не делать"

А что, и щас и 4 нельзя? "Щас ни чего не делать"А что, и щас и 4 нельзя?

Я вам вчера писал - может быть так что четвертого проведется только сумма в результате уоторой ночислится меньше 1 грн. Ее вы вывести не сможете. И она сгорит. Я не люблю когда мои деньги сгорают. Даже небольшие. А вы? Я вам вчера писал - может быть так что четвертого проведется только сумма в результате уоторой ночислится меньше 1 грн. Ее вы вывести не сможете. И она сгорит. Я не люблю когда мои деньги сгорают. Даже небольшие. А вы? 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq

55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0 إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ - карты КоКо от Форварда -- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎ Flamingo 1

Повідомлень: 5453 З нами з: 20.03.15 Подякував: 95 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 22:44 Re: ТАСКОМБАНК valya написав: Flamingo

"Щас ни чего не делать"

А что, и щас и 4 нельзя? Сейчас все равно ничего не будет списано. Спокойно празднуем до 4-го.) Сейчас все равно ничего не будет списано. Спокойно празднуем до 4-го.) Aps

Повідомлень: 3351 З нами з: 24.06.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 356 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3611361236133614 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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