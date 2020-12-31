Додано: Чет 31 гру, 2020 20:09

pharus написав: klug написав: ramzes4 написав: Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.

Но имхо оно того не стоит Можно рискнуть и 31-го пимпой загаситься.Но имхо оно того не стоит

Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї. Якщо хто буде резикувати, то краще до 12-ї. По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга По факту описанный метод даже 30-го числа в 07:59 утра дал сбой. На заметку всем любителям скальпинга

Видимо, банк (и не только этот, и не только в такой ситуации) пользуется таким сводом правил:1. Банк всегда прав.2. Если банк неправ, см. п.1.Реально, стоит только клиенту где-то допустить промах, банк обкладывает штрафами, пенями и т.д. моментально и не разбираясь в обстоятельствах. А вот если сам накосячит, то еще попробуй докажи, что банк неправ. И в большинстве случаев чего можешь добиться, так это то, что банк соизволит написать, мол, извините, вас неправильно проинформировали, такого больше не повторится, с нашим сотрудником была проведена беседа и т.д. в том же духе. А нам что до этих извинений? Попадаешь на деньги, а они тебе только "извините". Почему им все можно, а мы не можем сказать, мол, извините, я тут на недельку платеж по кредиту просрочил, но провел сам с собой объяснительную беседу внутренним голосом и больше так не буду?