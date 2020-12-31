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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:38
Щойно виводив кешбек - одразу впало на карту. Тому не чекайте 4-го, виводьте сьогодні, а то, відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.
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apostol
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:47
apostol написав:
Щойно виводив кешбек - одразу впало на карту. Тому не чекайте 4-го, виводьте сьогодні, а то, відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.
Flamingo написав:
Но Тас откроет числа 4 января (или 3го - а чё - вышла баба маня на свехурочку ради банка) опердень, поменяет текущую дату на 31 декабря и все проведет.
видно таки не пожалели бабу маню, заставили работать аж первого числа.
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Alex2007
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:52
apostol написав:
відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.
Писать чушь - это ваше жизненное кредо?
Есть официальные правила программы. Поэтому не надо впадать в маразм
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Vorlon
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:35
Vorlon написав: apostol написав:
відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.
Писать чушь - это ваше жизненное кредо?
Есть официальные правила программы. Поэтому не надо впадать в маразм
Ждите 4-го, это ж дело добровольное. Я тут своим опытом поделился для тех, кому это нужно.
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apostol
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:40
Так за расчеты 31 кб нету, или он пойдет на январь?
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valya
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:55
valya написав:
Так за расчеты 31 кб нету, или он пойдет на январь?
Все что выведено после 21 часа вчерашнего дня уже идет январем (т.е. в рамках лимита января 2021).
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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