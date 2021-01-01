RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3612361336143615

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:38

Щойно виводив кешбек - одразу впало на карту. Тому не чекайте 4-го, виводьте сьогодні, а то, відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.
apostol
 
Повідомлень: 306
З нами з: 24.12.14
Подякував: 819 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:47

  apostol написав:Щойно виводив кешбек - одразу впало на карту. Тому не чекайте 4-го, виводьте сьогодні, а то, відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.


  Flamingo написав:Но Тас откроет числа 4 января (или 3го - а чё - вышла баба маня на свехурочку ради банка) опердень, поменяет текущую дату на 31 декабря и все проведет.


видно таки не пожалели бабу маню, заставили работать аж первого числа. :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2689
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1303 раз.
Подякували: 1123 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:52

  apostol написав:відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.

Писать чушь - это ваше жизненное кредо? :mrgreen:

Есть официальные правила программы. Поэтому не надо впадать в маразм :twisted:
Vorlon
 
Повідомлень: 9512
З нами з: 14.06.13
Подякував: 453 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:35

  Vorlon написав:
  apostol написав:відчуваю, 4-го вже не буде чого виводити.

Писать чушь - это ваше жизненное кредо? :mrgreen:

Есть официальные правила программы. Поэтому не надо впадать в маразм :twisted:

Ждите 4-го, это ж дело добровольное. Я тут своим опытом поделился для тех, кому это нужно.
apostol
 
Повідомлень: 306
З нами з: 24.12.14
Подякував: 819 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:40

Re: ТАСКОМБАНК

Так за расчеты 31 кб нету, или он пойдет на январь?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 31.10.12
Подякував: 356 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:55

  valya написав:Так за расчеты 31 кб нету, или он пойдет на январь?

Все что выведено после 21 часа вчерашнего дня уже идет январем (т.е. в рамках лимита января 2021).
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5459
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1292 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 15:40

Re: ТАСКОМБАНК

Aps написав:
valya написав:Flamingo
"Щас ни чего не делать"
А что, и щас и 4 нельзя?
Сейчас все равно ничего не будет списано. Спокойно празднуем до 4-го.)

Мне уже зачислилось, списал пару часов назад
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28397
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1191 раз.
Подякували: 6852 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 16:35

  Faceless написав:
Aps написав:
valya написав:Flamingo
"Щас ни чего не делать"
А что, и щас и 4 нельзя?
Сейчас все равно ничего не будет списано. Спокойно празднуем до 4-го.)

Мне уже зачислилось, списал пару часов назад

Списал вчера после 21.00 с зачислением на Вику, до сих пор в обработке.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3667
З нами з: 14.10.08
Подякував: 217 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:58

Re: ТАСКОМБАНК

Чи можна раніше поповнити депо 3 особи з картки Всеможу Пумба, чи чекати 4 числа і по 'старому'?
*******
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 31.10.12
Подякував: 356 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3612361336143615
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, MASolomko, melkh і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28090)
01.01.2021 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.