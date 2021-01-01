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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3613361436153616

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 215
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:28

  valya написав:Чи можна раніше поповнити депо 3 особи з картки Всеможу Пумба, чи чекати 4 числа і по 'старому'?

Яким макаром Ви задумали це зробити?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:48

Квесторе_поверніться
Пока теоритические варианты.
1. Снять в банкомате, пополнить через терминал.
2. Р2Р на карту Таса, пополнение депо.
Может посоветуете практический вариант?
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром Ви задумали це зробити?

Ви праві - скоріш всього кеди і каса, бо будуть втрати.
Колись ( минулого року) сепив на 2 ощадних ( бо там планка на прийом) , потім частково знімав на Платівку і поповнював в ТАС2ю , наразі все це коштує грошей. Пічалька.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:51

Goodman
А вот и практика, плюсую!
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valya
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55

  valya написав:Чи можна раніше поповнити депо 3 особи з картки Всеможу Пумба, чи чекати 4 числа і по 'старому'?

Подвяжите карту в ТАС2Ю и уже из ТАС2Ю пополните депо.
Должно быть нашару :mrgreen:
Но %% начнут тикать на пополняху с 5 числа

А шо за пополняемый депо у Таси, сбер шоли?
Востаннє редагувалось clientage в Суб 02 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55

valya уточніть у Пана Модератора гілки ТАС. Давно було - но смисл такий.
Втратний шлях. В свій час ощадники закрив, гроші с ТАСу забрав - 10% річних замало, викручую в інших трошки більше.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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