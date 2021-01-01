Яким макаром Ви задумали це зробити?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:28
Яким макаром Ви задумали це зробити?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:48
Квесторе_поверніться
Пока теоритические варианты.
1. Снять в банкомате, пополнить через терминал.
2. Р2Р на карту Таса, пополнение депо.
Может посоветуете практический вариант?
*******
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:48
Re: ТАСКОМБАНК
Ви праві - скоріш всього кеди і каса, бо будуть втрати.
Колись ( минулого року) сепив на 2 ощадних ( бо там планка на прийом) , потім частково знімав на Платівку і поповнював в ТАС2ю , наразі все це коштує грошей. Пічалька.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55
Подвяжите карту в ТАС2Ю и уже из ТАС2Ю пополните депо.
Должно быть нашару
Но %% начнут тикать на пополняху с 5 числа
А шо за пополняемый депо у Таси, сбер шоли?
Востаннє редагувалось clientage в Суб 02 січ, 2021 18:57, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:55
valya уточніть у Пана Модератора гілки ТАС. Давно було - но смисл такий.
Втратний шлях. В свій час ощадники закрив, гроші с ТАСу забрав - 10% річних замало, викручую в інших трошки більше.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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