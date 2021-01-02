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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 23:12
clientage написав: uaprofi написав:
кстати а шо с "пумб-всёможу" если тянуть внешкой бесплатно выпускают? и оно в льготном периоде остаётся
а тоо, аХцЫя ж у Лумумбы, уже месяца 2 народ кредитки нашару сносит
если их толкать тоже бесплатно с Пумба можно - то valya
может их например толкнуть например на Аллу. И через привязную карту даже сейчас пополнить любой депозит с Аллы в Тас2ю. и кеды нечего тогда марать.
З.Ы.
я с Лупумбы свой КЛ тупо снимаю налом.
думал что бесплатно только снимать в банкоматах
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Нед 03 січ, 2021 01:20
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Додано: Нед 03 січ, 2021 05:12
KVV написав:
Поповнення Київстару в ПУМБ Онлайн проходить дуже швидко, реально 2 секунди і кошти на рахунку!
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Додано: Нед 03 січ, 2021 06:48
KVV написав:
Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%.
Це можна практично використати без споживання?
Які там ліміти, можно тисяч десять "прокрутити"?
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Додано: Нед 03 січ, 2021 09:10
KVV написав:
Поповнення Київстару в ПУМБ Онлайн проходить дуже швидко, реально 2 секунди і кошти на рахунку!
Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%. Все як ми любим.
А багато у Вас Київстару ? На сім’ю з 4-х осіб - 500 грн сукупно. Хіба усій родині чи сусідам поповнити ... інші моменти про безпомічний вихід з КС мені невідомі
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