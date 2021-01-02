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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 215
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:12

  clientage написав:
  uaprofi написав:кстати а шо с "пумб-всёможу" если тянуть внешкой бесплатно выпускают? и оно в льготном периоде остаётся

а тоо, аХцЫя ж у Лумумбы, уже месяца 2 народ кредитки нашару сносит :)


если их толкать тоже бесплатно с Пумба можно - то valya может их например толкнуть например на Аллу. И через привязную карту даже сейчас пополнить любой депозит с Аллы в Тас2ю. и кеды нечего тогда марать.

З.Ы.
я с Лупумбы свой КЛ тупо снимаю налом.
думал что бесплатно только снимать в банкоматах
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Поповнення Київстару в ПУМБ Онлайн проходить дуже швидко, реально 2 секунди і кошти на рахунку!
Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%. Все як ми любим. :D
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 05:12

  KVV написав:Поповнення Київстару в ПУМБ Онлайн проходить дуже швидко, реально 2 секунди і кошти на рахунку!
Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%. Все як ми любим. :D

Па600?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 06:48

Re: ТАСКОМБАНК

  KVV написав:Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%.

Це можна практично використати без споживання?
Які там ліміти, можно тисяч десять "прокрутити"?
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Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 09:10

Re: ТАСКОМБАНК

KVV написав:Поповнення Київстару в ПУМБ Онлайн проходить дуже швидко, реально 2 секунди і кошти на рахунку!
Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%. Все як ми любим. :D
А багато у Вас Київстару ? На сім’ю з 4-х осіб - 500 грн сукупно. Хіба усій родині чи сусідам поповнити ... інші моменти про безпомічний вихід з КС мені невідомі
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:48

Кешбэк по Б5 за покупки 30 и 31 декабря кому-нибудь начислили?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 13:28

  velvet написав:Кешбэк по Б5 за покупки 30 и 31 декабря кому-нибудь начислили?

Пока нет. Решающий день - завтра
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 14:18

  Goodman написав:
  KVV написав:Без комісії, з копійками, з кешбеком 5%.

Це можна практично використати без споживання?
Які там ліміти, можно тисяч десять "прокрутити"?

Можна але з комісом 3,5%.
Ліміт на вивід 5к/міс.

Мав написати у гілку ПУМБа але дзвінок від Моно о 1ій ночі мене спантеличив.

Прошу пардона :oops:
KVV
 
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