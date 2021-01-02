И не утричком, а после 18:00, но от этого ни холодно ни жарко, т.к. начисления КБ проходят ПОСЛЕ проводки трат по счету и в опердн после 21:00
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:42
И не утричком, а после 18:00, но от этого ни холодно ни жарко, т.к. начисления КБ проходят ПОСЛЕ проводки трат по счету и в опердн после 21:00
... делайте хоть что-нибудь!
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