И не утричком, а после 18:00, но от этого ни холодно ни жарко, т.к. начисления КБ проходят ПОСЛЕ проводки трат по счету и в опердн после 21:00
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:42
И не утричком, а после 18:00, но от этого ни холодно ни жарко, т.к. начисления КБ проходят ПОСЛЕ проводки трат по счету и в опердн после 21:00
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 04 січ, 2021 09:52
Re: ТАСКОМБАНК
Чот не обновляется сумма задолженности в пильговом периоде в ТАС2Ю, пишет 0,00 грн.
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:20
Ferlakur
Первый рабочий день месяца только начался - ещё не посчитали. Что удивляет, если всегда так?
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:35
Усіх з новим стилем Додатку для iOS.
Красівий
Додано: Пон 04 січ, 2021 10:41
0,75 вывести не получится, т.к. вывод от 1 гривны.
Но у меня сейчас не получается и больше одной гривны вывести: "Возникла непредвиденная ошибка"
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