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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3615361636173618

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 18:42

  ukrprom2014 написав:Искатель
Так проверено уже.
4.01 утричком 0,75 - украдут, а то что доначислят - будет лежать на КБ счете.

И не утричком, а после 18:00, но от этого ни холодно ни жарко, т.к. начисления КБ проходят ПОСЛЕ проводки трат по счету и в опердн после 21:00 :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 09:52

Re: ТАСКОМБАНК

Чот не обновляется сумма задолженности в пильговом периоде в ТАС2Ю, пишет 0,00 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:20

Ferlakur
Первый рабочий день месяца только начался - ещё не посчитали. Что удивляет, если всегда так?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:35

Усіх з новим стилем :) Додатку для iOS.
Красівий :)
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:41

  Искатель написав:Решил провести небольшой эксперимент с кешбэком.

31-го утром вывел все начисленное. 31-го вечером допровелся кешбэк на 0,75 грн (я ждал этого).
Суть эксперимента:
1) доначислят ли еще что-то до 4.01.вечера
2) успею ли вывести эти 0,75 или они сгорят?

Цена вопроса условная, а вот практический опыт ценный. Итогами поделюсь.

0,75 вывести не получится, т.к. вывод от 1 гривны.
Но у меня сейчас не получается и больше одной гривны вывести: "Возникла непредвиденная ошибка"
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 10:45

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Первый рабочий день месяца только начался - ещё не посчитали.
Хотя 1 января засветилась сумма ОМП :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:25

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Я нищеброд, у меня на Виике 10К кредитных


Буржуй!!! :)
В мене - 0 грн. 00 коп. :(

p.s. З Новим роком всіх!
Вдалих інвестицій та високих доходів!!!
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:44

Я так понимаю, кешбек по Б5 уже можно снимать, т.к. до 18:00 все равно больше ничего не появится?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 11:50

  candidat написав:Я так понимаю, кешбек по Б5 уже можно снимать, т.к. до 18:00 все равно больше ничего не появится?

Если и появится, то уже никуда не денется :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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