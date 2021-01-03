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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 січ, 2021 18:42
ukrprom2014 написав:Искатель
Так проверено уже.
4.01 утричком 0,75 - украдут, а то что доначислят - будет лежать на КБ счете.
И не утричком, а после 18:00, но от этого ни холодно ни жарко, т.к. начисления КБ проходят ПОСЛЕ проводки трат по счету и в опердн после 21:00
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 04 січ, 2021 09:52
Чот не обновляется сумма задолженности в пильговом периоде в ТАС2Ю, пишет 0,00 грн.
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Ferlakur
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:20
Ferlakur
Первый рабочий день месяца только начался - ещё не посчитали. Что удивляет, если всегда так?
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Vorlon
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:35
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:41
Искатель написав:
Решил провести небольшой эксперимент с кешбэком.
31-го утром вывел все начисленное. 31-го вечером допровелся кешбэк на 0,75 грн (я ждал этого).
Суть эксперимента:
1) доначислят ли еще что-то до 4.01.вечера
2) успею ли вывести эти 0,75 или они сгорят?
Цена вопроса условная, а вот практический опыт ценный. Итогами поделюсь.
0,75 вывести не получится, т.к. вывод от 1 гривны.
Но у меня сейчас не получается и больше одной гривны вывести: "Возникла непредвиденная ошибка"
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Додано: Пон 04 січ, 2021 10:45
Vorlon написав:
Первый рабочий день месяца только начался - ещё не посчитали.
Хотя 1 января засветилась сумма ОМП
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:25
clientage написав:
Я нищеброд, у меня на Виике 10К кредитных
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В мене - 0 грн. 00 коп.
p.s. З Новим роком всіх!
Вдалих інвестицій та високих доходів!!!
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Додано: Пон 04 січ, 2021 11:44
Я так понимаю, кешбек по Б5 уже можно снимать, т.к. до 18:00 все равно больше ничего не появится?
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