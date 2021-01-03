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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:08
pharus написав: ramzes4 написав:pharus
я бы продублировал пополнение. Бо могут разобраться только в следующем году.
Так и оказалось, до сих пор пополняха с Моно так и "не зашла". Дубль пополняхи из Альфы не оказался преждевременным и спас ситуацию. Вернуть р2р в Моно никак не могут, говорят что либо на 12-й день вернется сумма автоматически, либо Тас ее в новом году обработает. Реально тазик, а не банка
До сих пор "не нашли". $y*#!
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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