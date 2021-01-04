RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3616361736183619

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:08

  pharus написав:
  ramzes4 написав:pharus я бы продублировал пополнение. Бо могут разобраться только в следующем году.
Так и оказалось, до сих пор пополняха с Моно так и "не зашла". Дубль пополняхи из Альфы не оказался преждевременным и спас ситуацию. Вернуть р2р в Моно никак не могут, говорят что либо на 12-й день вернется сумма автоматически, либо Тас ее в новом году обработает. Реально тазик, а не банка :evil:

До сих пор "не нашли". :evil:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 05.12.08
Подякував: 2623 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 18:36

  pharus написав:До сих пор "не нашли". :evil:

И не найдут. Пишите Даше Пироженко https://www.facebook.com/groups/529435780788905/user/1631000121/ или в НБУ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 18.05.16
Подякував: 330 раз.
Подякували: 250 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:13

Re: ТАСКОМБАНК

За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 648
З нами з: 09.02.14
Подякував: 85 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:15

Грабеж!?

  gorbatiuk_v написав:траты за 30.12 до сих пор не окешбечены. звоню в саппорт

UPD. девочка сказала, что кешбек зайдет уже как январский, соответственно не сгорит.

Как бы не так! За мои три покупки 30/12 КБ так и не появился, хотя следил за этим по многу раз в день, а вот за покупку 01/01 начислен после 21.00. Это ж форменный грабеж!
patrikk
 
Повідомлень: 166
З нами з: 25.06.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:25

  _PORT_UA написав:За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.

Покупка 30-го картой - кешбека не видно (в сообщениях есть упоминание про кешбек).
За 2 покупки 31-го гугл-пеем - кешбек есть

Не знаю, связан ли способ оплаты с начислением кешбека, или просто совпадение
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13689
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7497 раз.
Подякували: 3597 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:33

  Вкладчик1234 написав:
  _PORT_UA написав:За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.

Покупка 30-го картой - кешбека не видно (в сообщениях есть упоминание про кешбек)
2 покупки 31-го гугл-пеем - кешбек есть

Не знаю, связан ли способ оплаты с начислением кешбека, или просто совпадение

Все мои три покупки 30-го были Гугл-пеем, как и впрочем 1-го. Тут у тазика явно трабл с КБ за покупки именно 30/12
patrikk
 
Повідомлень: 166
З нами з: 25.06.15
Подякував: 19 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 січ, 2021 22:35

Re: ТАСКОМБАНК

Тоже нет кишмиша за 30е число.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3675
З нами з: 14.10.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3616361736183619
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz, wtf і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.