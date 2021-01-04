ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 січ, 2021 18:08
pharus написав: ramzes4 написав: pharus
я бы продублировал пополнение. Бо могут разобраться только в следующем году.
Так и оказалось, до сих пор пополняха с Моно так и "не зашла". Дубль пополняхи из Альфы не оказался преждевременным и спас ситуацию. Вернуть р2р в Моно никак не могут, говорят что либо на 12-й день вернется сумма автоматически, либо Тас ее в новом году обработает. Реально тазик, а не банка
До сих пор "не нашли".
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Додано: Пон 04 січ, 2021 18:36
pharus написав:
До сих пор "не нашли".
И не найдут. Пишите Даше Пироженко
https://www.facebook.com/groups/529435780788905/user/1631000121/
или в НБУ.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:13
За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:15
gorbatiuk_v написав:
траты за 30.12 до сих пор не окешбечены. звоню в саппорт
UPD. девочка сказала, что кешбек зайдет уже как январский, соответственно не сгорит.
Как бы не так! За мои три покупки 30/12 КБ так и не появился, хотя следил за этим по многу раз в день, а вот за покупку 01/01 начислен после 21.00. Это ж форменный грабеж!
patrikk
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:25
_PORT_UA написав:
За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.
Покупка 30-го картой - кешбека не видно (в сообщениях есть упоминание про кешбек).
За 2 покупки 31-го гугл-пеем - кешбек есть
Не знаю, связан ли способ оплаты с начислением кешбека, или просто совпадение
Biden's Laptop Matters
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:33
Вкладчик1234 написав: _PORT_UA написав:
За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.
Покупка 30-го картой - кешбека не видно (в сообщениях есть упоминание про кешбек)
2 покупки 31-го гугл-пеем - кешбек есть
Не знаю, связан ли способ оплаты с начислением кешбека, или просто совпадение
Все мои три покупки 30-го были Гугл-пеем, как и впрочем 1-го. Тут у тазика явно трабл с КБ за покупки именно 30/12
patrikk
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Додано: Пон 04 січ, 2021 22:35
Тоже нет кишмиша за 30е число.
Ferlakur
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Додано: Пон 04 січ, 2021 23:17
Дарья Пироженко в группе и в личку написала, что завтра ещё должно быть начисление
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Вів 05 січ, 2021 00:07
за 30.12 прокинул не только таз но и юнекс: две свиньи.
Maksi2
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Додано: Вів 05 січ, 2021 00:23
Вкладчик1234 написав: _PORT_UA написав:
За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.
Покупка 30-го картой - кешбека не видно (в сообщениях есть упоминание про кешбек).
За 2 покупки 31-го гугл-пеем - кешбек есть
Не знаю, связан ли способ оплаты с начислением кешбека, или просто совпадение
Просто совпадение. Я 30 и 31 платил гугл-пеем. За 31 сегодня начислили кешбэк, а за 30 нет
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velvet
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