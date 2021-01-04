Додано: Пон 04 січ, 2021 22:13

За 30е декабря кому то кешбек начислен по Б5? За 31е есть кешбек, а вот за 30е нет. Неужели таки провели декабрем,а я не успел вывести.

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