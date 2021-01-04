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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3617361836193620

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:46

...банка превратилась в контору по разводу лохов .....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:06

Re: ТАСКОМБАНК

За 30 и 31 декабря кешбек тоже не капнул. Оплачивал самим пластиком.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2839
З нами з: 08.03.18
Подякував: 316 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:08

  MASolomko написав:За 30 и 31 декабря кешбек тоже не капнул. Оплачивал самим пластиком.

Мне за 31е капнул вчера, за 30е нет.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3676
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:11

Re: ТАСКОМБАНК

Ага, посмотрел внимательно. За 31 декабря всё есть кешбек. :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлень: 2839
З нами з: 08.03.18
Подякував: 316 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:30

у мене залишок за минулий рік, виведений зранку 31-го, провівся 4.01.21 в ліміт січня.
Дивний банк
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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