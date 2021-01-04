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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 08:46
...банка превратилась в контору по разводу лохов .....
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abc111
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:06
За 30 и 31 декабря кешбек тоже не капнул. Оплачивал самим пластиком.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:08
MASolomko написав:
За 30 и 31 декабря кешбек тоже не капнул. Оплачивал самим пластиком.
Мне за 31е капнул вчера, за 30е нет.
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Ferlakur
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:11
Ага, посмотрел внимательно. За 31 декабря всё есть кешбек.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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Додано: Вів 05 січ, 2021 10:30
у мене залишок за минулий рік, виведений зранку 31-го, провівся 4.01.21 в ліміт січня.
Дивний банк
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
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stas_rst
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