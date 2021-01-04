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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:01
Вкладчик1234 написав: patrikk написав: Вкладчик1234 написав:
Долили кешбек за 30.12
Ага, только вывести не дает - у меня отлуп и через тазтую, и через приложение
Ага, есть такое. Ладно подождём пока пена уляжется
У меня по ходу пена уже осела - дало вывести
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:27
Вкладчик1234 написав: patrikk написав: Вкладчик1234 написав:
Долили кешбек за 30.12
Ага, только вывести не дает - у меня отлуп и через тазтую, и через приложение
Ага, есть такое. Ладно подождём пока пена уляжется
У меня пены походу не было - получилось сразу всю сумму вывести, но правда там ещё пара грн лежала кб от 31 декабря.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28
Уже даёт вывести
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