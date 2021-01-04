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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3618361936203621

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:01

  Вкладчик1234 написав:
  patrikk написав:
  Вкладчик1234 написав:Долили кешбек за 30.12

Ага, только вывести не дает - у меня отлуп и через тазтую, и через приложение

Ага, есть такое. Ладно подождём пока пена уляжется :)

У меня по ходу пена уже осела - дало вывести
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:27

  Вкладчик1234 написав:
  patrikk написав:
  Вкладчик1234 написав:Долили кешбек за 30.12

Ага, только вывести не дает - у меня отлуп и через тазтую, и через приложение

Ага, есть такое. Ладно подождём пока пена уляжется :)

У меня пены походу не было - получилось сразу всю сумму вывести, но правда там ещё пара грн лежала кб от 31 декабря.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28

Уже даёт вывести
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  #<1 ... 3618361936203621
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