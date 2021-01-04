У меня по ходу пена уже осела - дало вывести
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:01
У меня по ходу пена уже осела - дало вывести
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:27
У меня пены походу не было - получилось сразу всю сумму вывести, но правда там ещё пара грн лежала кб от 31 декабря.
Додано: Вів 05 січ, 2021 17:45
пополнил свой Ощадный по СЕП
деньги зашли
если снимаю на карту сумму , ту что была до пополнения , пишет нулевую комиссию , а если больше , то на ВСЮ СУММУ
т.е. лежит на Ощадном 100 000 грн , пополнил на 50 000 , в этот же день снимаю одним махом 99000 - пишет 0 , снимаю одним махом 101000 пишет комиссию больше 500 грн
Факап
никому не верю
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