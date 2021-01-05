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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 січ, 2021 16:01
Вкладчик1234 написав: patrikk написав: Вкладчик1234 написав:
Долили кешбек за 30.12
Ага, только вывести не дает - у меня отлуп и через тазтую, и через приложение
Ага, есть такое. Ладно подождём пока пена уляжется
У меня по ходу пена уже осела - дало вывести
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:27
Вкладчик1234 написав: patrikk написав: Вкладчик1234 написав:
Долили кешбек за 30.12
Ага, только вывести не дает - у меня отлуп и через тазтую, и через приложение
Ага, есть такое. Ладно подождём пока пена уляжется
У меня пены походу не было - получилось сразу всю сумму вывести, но правда там ещё пара грн лежала кб от 31 декабря.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 16:28
Уже даёт вывести
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Додано: Вів 05 січ, 2021 17:45
abc111 написав:
...банка превратилась в контору по разводу лохов .....
пополнил свой Ощадный по СЕП
деньги зашли
если снимаю на карту сумму , ту что была до пополнения , пишет нулевую комиссию , а если больше , то на ВСЮ СУММУ
т.е. лежит на Ощадном 100 000 грн , пополнил на 50 000 , в этот же день снимаю одним махом 99000 - пишет 0 , снимаю одним махом 101000 пишет комиссию больше 500 грн
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:00
sens написав:
пополнил свой Ощадный по СЕП
деньги зашли
А что, комиссию за это не взяли? Должно быть 1%,минимум 15 грн.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 19:34
sens написав: abc111 написав:
...банка превратилась в контору по разводу лохов .....
пополнил свой Ощадный по СЕП
деньги зашли
если снимаю на карту сумму , ту что была до пополнения , пишет нулевую комиссию , а если больше , то на ВСЮ СУММУ
т.е. лежит на Ощадном 100 000 грн , пополнил на 50 000 , в этот же день снимаю одним махом 99000 - пишет 0 , снимаю одним махом 101000 пишет комиссию больше 500 грн
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Ну так приход должен отлежаться +1 банкдн
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 05 січ, 2021 20:48
clientage написав:
Ну так приход должен отлежаться +1 банкдн
Не тут вопрос в другом - какого рожна банк начисляет комис на ВСЮ сумму? Если залез на 1000 в "неотлежавшие" так и берите 5 грн. Но не всю же сумму "окомисовывать"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:24
Flamingo написав: clientage написав:
Ну так приход должен отлежаться +1 банкдн
Не тут вопрос в другом - какого рожна банк начисляет комис на ВСЮ сумму? Если залез на 1000 в "неотлежавшие" так и берите 5 грн. Но не всю же сумму "окомисовывать"
вірно,також є питання до комісії на Суми,які не відображено у виписці та немає сліду у пуш або смс
никому не верю
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Додано: Вів 05 січ, 2021 21:58
sens написав: Flamingo написав: clientage написав:
Ну так приход должен отлежаться +1 банкдн
Не тут вопрос в другом - какого рожна банк начисляет комис на ВСЮ сумму? Если залез на 1000 в "неотлежавшие" так и берите 5 грн. Но не всю же сумму "окомисовывать"
вірно,також є питання до комісії на Суми,які не відображено у виписці та немає сліду у пуш або смс
Ну т.е. Каповаи наспех залатали дырку для Таси-жадины
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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