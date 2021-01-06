Все верно, у меня так же. Проводка по счету 5м, КБ 5м.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:42
Все верно, у меня так же. Проводка по счету 5м, КБ 5м.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:17
Вот токо шо Тася оприходовала СЭП на Виику, который Лушый выпихнул в 18:48
А заявку я создал у Лушего в 17:51, и уже попрощался с грошима до 11го, ан неет -- побалуемся ими на Виике
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:40
Re: ТАСКОМБАНК
Лушый-эт какой?
Додано: Чет 07 січ, 2021 02:12
Re: ТАСКОМБАНК
см. viewtopic.php?p=4320825#p4320825
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|