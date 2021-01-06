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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3619362036213622

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 17:42

  cheburek3 написав:У меня все кэшбаки по Б5 от 30-го дек появилдись только 5-го янв. Уж думал прощаться с ними, типа все ругают банк)

Все верно, у меня так же. Проводка по счету 5м, КБ 5м.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 19:17

Вот токо шо Тася оприходовала СЭП на Виику, который Лушый выпихнул в 18:48 8)
А заявку я создал у Лушего в 17:51, и уже попрощался с грошима до 11го, ан неет -- побалуемся ими на Виике 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 01:40

Re: ТАСКОМБАНК

clientage написав:Вот токо шо Тася оприходовала СЭП на Виику, который Лушый выпихнул в 18:48 8)
А заявку я создал у Лушего в 17:51, и уже попрощался с грошима до 11го, ан неет -- побалуемся ими на Виике 8)
Лушый-эт какой?
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 02:12

Re: ТАСКОМБАНК

  BigMan написав:Лушый-эт какой?

см. viewtopic.php?p=4320825#p4320825
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3619362036213622
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