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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:42
cheburek3 написав:
У меня все кэшбаки по Б5 от 30-го дек появилдись только 5-го янв. Уж думал прощаться с ними, типа все ругают банк)
Все верно, у меня так же. Проводка по счету 5м, КБ 5м.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 06 січ, 2021 19:17
Вот токо шо Тася оприходовала СЭП на Виику, который Лушый выпихнул в 18:48
А заявку я создал у Лушего в 17:51, и уже попрощался с грошима до 11го, ан неет -- побалуемся ими на Виике
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 січ, 2021 01:40
clientage написав:
Вот токо шо Тася оприходовала СЭП на Виику, который Лушый выпихнул в 18:48
А заявку я создал у Лушего в 17:51, и уже попрощался с грошима до 11го, ан неет -- побалуемся ими на Виике
Лушый-эт какой?
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BigMan
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Додано: Чет 07 січ, 2021 02:12
BigMan написав:
Лушый-эт какой?
см. viewtopic.php?p=4320825#p4320825
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 січ, 2021 09:40
О чём речь?
Это скрин из "приветствия" после обновления тас2ю
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Додано: Чет 07 січ, 2021 10:38
Кто не обновил приложение, не обновляйтесь. Поменяли только дизайн, и то в худшую сторону.
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Ferlakur
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:01
Ferlakur написав:
Кто не обновил приложение, не обновляйтесь. Поменяли только дизайн, и то в худшую сторону.
А мне как раз новый дизайн больше нравится - посовременнее что ли. О функциональности пока ничего не могу сказать.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:19
ingtrans написав: Ferlakur написав:
Кто не обновил приложение, не обновляйтесь. Поменяли только дизайн, и то в худшую сторону.
А мне как раз новый дизайн больше нравится - посовременнее что ли. О функциональности пока ничего не могу сказать.
Свои замечания по дизайну высказал в группе TAS2U beta в фейсбуке. Кстати, если копнуть глубже, многие элементы остались от старого дизайна, например список операций по депозитам, кешбеку.
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Ferlakur
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Додано: Чет 07 січ, 2021 11:22
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
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Investor_K
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