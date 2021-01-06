Все верно, у меня так же. Проводка по счету 5м, КБ 5м.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 січ, 2021 17:42
Все верно, у меня так же. Проводка по счету 5м, КБ 5м.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 06 січ, 2021 19:17
Вот токо шо Тася оприходовала СЭП на Виику, который Лушый выпихнул в 18:48
А заявку я создал у Лушего в 17:51, и уже попрощался с грошима до 11го, ан неет -- побалуемся ими на Виике
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 січ, 2021 01:40
Re: ТАСКОМБАНК
Лушый-эт какой?
Додано: Чет 07 січ, 2021 02:12
Re: ТАСКОМБАНК
см. viewtopic.php?p=4320825#p4320825
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 07 січ, 2021 09:40
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 07 січ, 2021 10:38
Re: ТАСКОМБАНК
Кто не обновил приложение, не обновляйтесь. Поменяли только дизайн, и то в худшую сторону.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:01
А мне как раз новый дизайн больше нравится - посовременнее что ли. О функциональности пока ничего не могу сказать.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:19
Свои замечания по дизайну высказал в группе TAS2U beta в фейсбуке. Кстати, если копнуть глубже, многие элементы остались от старого дизайна, например список операций по депозитам, кешбеку.
Додано: Чет 07 січ, 2021 11:22
Вітаю усіх клієнтів та співробітників банку з Різдвом!
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 07 січ, 2021 16:08
Re: ТАСКОМБАНК
АААААААА, ТАС2Ю обновился.
Столь удачного сочетания вырвиглазного интерфейса с нагромождением кучи ненужных данных в маленьком окошке карты, я ещё не видел. Синие значки карты на синей плитке, которая на на синем фоне ещё больше оттеняют альтернативное развитие дизайнера и символизируют его незаменимость в команде ТАС.
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