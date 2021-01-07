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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3620362136223623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 21:22

Amid все как всегда в шмасе
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:02

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Хотя мона уже и в 9:00 стартовать, т.к. последний выводимый КБ этого года будет начислен в 21:00 30го

Мне 31.12 в 21:03 зашел последний - хорош что 4-го проверил - успел вывести...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:04

  ol_zy написав:
  clientage написав:Хотя мона уже и в 9:00 стартовать, т.к. последний выводимый КБ этого года будет начислен в 21:00 30го

Мне 31.12 в 21:03 зашел последний - хорош что 4-го проверил - успел вывести...

Я ж про КБ, который входил в лимит декабря.
Ваш вывод был уже лимитом января
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:25

  sens написав:
  abc111 написав:...банка превратилась в контору по разводу лохов .....


пополнил свой Ощадный по СЕП
деньги зашли
если снимаю на карту сумму , ту что была до пополнения , пишет нулевую комиссию , а если больше , то на ВСЮ СУММУ
т.е. лежит на Ощадном 100 000 грн , пополнил на 50 000 , в этот же день снимаю одним махом 99000 - пишет 0 , снимаю одним махом 101000 пишет комиссию больше 500 грн
Факап
:!:

ну так снимите 100К без комиса, а второй транзакцией 1К с комиссом.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:21

Re: ТАСКОМБАНК

В Веб версии Тас2Ю по Кэшбэку стоит 0, Хотя тратил с карты в прошлый вторник и сегодня. Так и должно быть?
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Алексей77
 
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