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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 січ, 2021 21:22
Amid все как всегда в шмасе
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Maksi2
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:02
clientage написав:
Хотя мона уже и в 9:00 стартовать, т.к. последний выводимый КБ этого года будет начислен в 21:00 30го
Мне 31.12 в 21:03 зашел последний - хорош что 4-го проверил - успел вывести...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:04
ol_zy написав: clientage написав:
Хотя мона уже и в 9:00 стартовать, т.к. последний выводимый КБ этого года будет начислен в 21:00 30го
Мне 31.12 в 21:03 зашел последний - хорош что 4-го проверил - успел вывести...
Я ж про КБ, который входил в лимит декабря.
Ваш вывод был уже лимитом января
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:25
sens написав: abc111 написав:
...банка превратилась в контору по разводу лохов .....
пополнил свой Ощадный по СЕП
деньги зашли
если снимаю на карту сумму , ту что была до пополнения , пишет нулевую комиссию , а если больше , то на ВСЮ СУММУ
т.е. лежит на Ощадном 100 000 грн , пополнил на 50 000 , в этот же день снимаю одним махом 99000 - пишет 0 , снимаю одним махом 101000 пишет комиссию больше 500 грн
Факап
ну так снимите 100К без комиса, а второй транзакцией 1К с комиссом.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:21
В Веб версии Тас2Ю по Кэшбэку стоит 0, Хотя тратил с карты в прошлый вторник и сегодня. Так и должно быть?
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Алексей77
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:44
Алексей77 написав:
В Веб версии Тас2Ю по Кэшбэку стоит 0, Хотя тратил с карты в прошлый вторник и сегодня. Так и должно быть?
Да. Если прошлый вторник 5.01, то из-за выходных по счету проведется 11.01 (скорее всего), и в течение часа после 21:00 появится кешбек. А если 29.12, то кешбек начислился и сгорел в конце квартала:(
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vollena71
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