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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:53
А это у всех так, что в таз2ю не приходят счета по подпискам и нужно каждый месяц удалять-добавлять подписки чтобы пришли счета?
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