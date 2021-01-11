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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3621362236233624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 216
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:53

Re: ТАСКОМБАНК

А это у всех так, что в таз2ю не приходят счета по подпискам и нужно каждый месяц удалять-добавлять подписки чтобы пришли счета?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:30

Boundless
приходят каждый месяц, счета забиты очень давно, никогда не менялись.
но зачем ТАСом коммуналку то платить, есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке :wink:
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33

  Boundless написав:А это у всех так, что в таз2ю не приходят счета по подпискам и нужно каждый месяц удалять-добавлять подписки чтобы пришли счета?

Да там кроме газа и света ничего нет.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:47

  pharus написав:
  pharus написав:
  ramzes4 написав:pharus я бы продублировал пополнение. Бо могут разобраться только в следующем году.
Так и оказалось, до сих пор пополняха с Моно так и "не зашла". Дубль пополняхи из Альфы не оказался преждевременным и спас ситуацию. Вернуть р2р в Моно никак не могут, говорят что либо на 12-й день вернется сумма автоматически, либо Тас ее в новом году обработает. Реально тазик, а не банка :evil:

До сих пор "не нашли". :evil:
В новом году никто ничего так и не нашел и не обработал. Через 8 дней сумма автоматически вернулась на карту Моно. Отаке :x
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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