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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:53
Re: ТАСКОМБАНК
А это у всех так, что в таз2ю не приходят счета по подпискам и нужно каждый месяц удалять-добавлять подписки чтобы пришли счета?
.......
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:30
Boundless
приходят каждый месяц, счета забиты очень давно, никогда не менялись.
но зачем ТАСом коммуналку то платить, есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:47
В новом году никто ничего так и не нашел и не обработал. Через 8 дней сумма автоматически вернулась на карту Моно. Отаке
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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