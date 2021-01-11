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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:53
А это у всех так, что в таз2ю не приходят счета по подпискам и нужно каждый месяц удалять-добавлять подписки чтобы пришли счета?
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Boundless
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:30
Boundless
приходят каждый месяц, счета забиты очень давно, никогда не менялись.
но зачем ТАСом коммуналку то платить, есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке
Оформи карту по ссылке и получи:
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anis
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33
Boundless написав:
А это у всех так, что в таз2ю не приходят счета по подпискам и нужно каждый месяц удалять-добавлять подписки чтобы пришли счета?
Да там кроме газа и света ничего нет.
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wig
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:47
В новом году никто ничего так и не нашел и не обработал. Через 8 дней сумма автоматически вернулась на карту Моно. Отаке
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 12 січ, 2021 14:06
anis написав:Boundless
приходят каждый месяц, счета забиты очень давно, никогда не менялись.
но зачем ТАСом коммуналку то платить, есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке
Ясно. У меня в портмоне уже пришли почти все счета (гиоц, э/э, водоканал, теплоенерго, жек и тд), в тазе только счёт за электроэнергию пришел
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Boundless
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:30
anis написав:
но зачем ТАСом коммуналку то платить, есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке
Щоб використати ліміти на інших картках, які додані в т2ю, оплачуючи комуналку без комісії та ще й на будь-яку суму.
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KVV
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