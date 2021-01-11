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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:53
Re: ТАСКОМБАНК
А это у всех так, что в таз2ю не приходят счета по подпискам и нужно каждый месяц удалять-добавлять подписки чтобы пришли счета?
.......
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:30
Boundless
приходят каждый месяц, счета забиты очень давно, никогда не менялись.
но зачем ТАСом коммуналку то платить, есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:33
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:47
В новом году никто ничего так и не нашел и не обработал. Через 8 дней сумма автоматически вернулась на карту Моно. Отаке
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 12 січ, 2021 14:06
Re: ТАСКОМБАНК
Ясно. У меня в портмоне уже пришли почти все счета (гиоц, э/э, водоканал, теплоенерго, жек и тд), в тазе только счёт за электроэнергию пришел
.......
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:30
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:46
Лучше делать то же самое но с более выгодным кешбеком или нет?
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:43
anis, як каже mustbe - кешбек по двох картках краще ніж тільки по одній.
ПУМБа в мене теж працює.
Додано: Вів 12 січ, 2021 16:50
Каждый месяц после 16 числа приходится удалять и забивать по новой, мало того вновь созданое удалять так как я считаю что все кроме того что подпиывал , а подтянулось само подтянулось с ошибкой. НО Тас у меня был основной агрегатор, хоть все оплаты шли картой Сиба. С кешбеком и без комиса, Идея КБО тоже кешбек начисляла.
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