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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 05:54
anis написав:
есть же ПУМБ с более интересным предложением по коммуналке
В чем там "изюминка"
Скептицизм и сомнения в комплексе с любопытством - возможность узнать истину, а вера может усилить любой миф настолько, что вы будете принимать его за действительность
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Додано: Чет 14 січ, 2021 06:46
10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15%
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:42
на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
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gorbatiuk_v
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Додано: Суб 16 січ, 2021 18:55
gorbatiuk_v написав:
на Пудре РД фиксированная или в день открытия лимита?
так же как и у Б5: фиксирована на последний рабочий день мес.(грейс до 62 дн)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 16 січ, 2021 20:33
miltador написав:
10% чистими кешбек по комуналці - pumb.ua/yasno
А за бажанням то і всі 15%
Скорей 5 чистыми, а если повезёт то и 15! Ясная карта бывает с сюрпризами
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/100 грн (кред/дебит) в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXV
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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